А вы знали, что фейсбучных троллей за плохую работу сажают на подвал? Я серьезно. Из Питера докладывают - у хозяина фабрики троллей в Ольгино повара Пригожина есть своя частная пыточная. Расположена в отеле "Трезини", на Университетской набережной, дом 21-23. Туда сажают тех, кто в порыве служения Родине немножко не уследил за своими руками и украл у хозяина бабла больше, чем могло было бы быть прощено.

Новости Еще один сигнал России

Мера дисциплинарного воздействия, так сказать. Вот сейчас ищут чувака, бывшего секьюрити, который спер у Пригожина семьдесят лямов. Прошел через пытошную и один из кураторов Ольгино. Раньше подвал обслуживали бывшие менты, но им работа искать по городу людей и пытать потом на подвале, или избивать оппозиционеров по подворотням, не пришлась по вкусу, поэтому меняют их теперь на уголовников. А они вот немножко бунтуют.

Так что иной раз нет нет, да и пожалейте ольгинских. Погладьте по головке. Киньте конфетку.

Знали бы вы, как их там пиз*ят (с)