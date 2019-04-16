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"Отчаяние сменила вера": в Париже назвали ориентировочные сроки открытия Нотр-Дама

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Собор Парижской Богоматери во Франции, который 15 февраля сильно пострадал от пожара, скорее всего, смогут открыть для посетителей примерно через пять лет.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил Андрей Шкиль – украинский журналист, проживающий во Франции. Он рассказал также об эмоциях, которые пережили французы – очевидцы трагедии.

"Думаю, пять лет – это тот оптимальный срок, когда уже можно будет посещать Нотр-Дам. Для посетителей собор могут открыть в то время, когда будет проводиться реставрация. Знаете, в ту ночь я почти не спал, простоял возле собора до четырех часов утра. Атмосфера среди людей была невероятная – отчаяние и горе сменилось верой, что все-таки собор будет восстановлен. Это ощущение подхватил и президент Франции Эммануэль Макрон", – сказал журналист.

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Французские правоохранители уже озвучили версию, что это было не умышленным поджогом, а небрежностью, напомнил Шкиль. Там добавили, что именно реставрационные работы стали причиной пожара.

"Отчаяние сменила вера": в Париже назвали ориентировочные сроки открытия Нотр-Дама

"Это самая большая реставрационная работа, которая была за последние 800 лет существования собора. Ее запланировали заранее, была проведена подготовка, выделялись средства, обеспечивалась охрана. Эти реставрационные работы и стали причиной пожара. Это понятно, потому что огонь распространился с крыши, именно в том месте, где завершили работу реставраторы. В прокуратуре уже сообщили, что это не было преднамеренным поджогом, скорее всего, это была небрежность. А была ли она преступна, определят позже", – сказал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 15 апреля, в знаменитом соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар, который полностью смогли потушить только через 12 часов. По оценкам реставраторов, на реконструкцию Нотр-Дама, который был сильно поврежден во время пожара, понадобится несколько сотен миллионов евро.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Андрей Шкиль
Место
ФранцияПариж
Тег
пожар
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