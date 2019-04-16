"Отчаяние сменила вера": в Париже назвали ориентировочные сроки открытия Нотр-Дама

Собор Парижской Богоматери во Франции, который 15 февраля сильно пострадал от пожара, скорее всего, смогут открыть для посетителей примерно через пять лет.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил Андрей Шкиль – украинский журналист, проживающий во Франции. Он рассказал также об эмоциях, которые пережили французы – очевидцы трагедии.

"Думаю, пять лет – это тот оптимальный срок, когда уже можно будет посещать Нотр-Дам. Для посетителей собор могут открыть в то время, когда будет проводиться реставрация. Знаете, в ту ночь я почти не спал, простоял возле собора до четырех часов утра. Атмосфера среди людей была невероятная – отчаяние и горе сменилось верой, что все-таки собор будет восстановлен. Это ощущение подхватил и президент Франции Эммануэль Макрон", – сказал журналист.

Французские правоохранители уже озвучили версию, что это было не умышленным поджогом, а небрежностью, напомнил Шкиль. Там добавили, что именно реставрационные работы стали причиной пожара.

"Это самая большая реставрационная работа, которая была за последние 800 лет существования собора. Ее запланировали заранее, была проведена подготовка, выделялись средства, обеспечивалась охрана. Эти реставрационные работы и стали причиной пожара. Это понятно, потому что огонь распространился с крыши, именно в том месте, где завершили работу реставраторы. В прокуратуре уже сообщили, что это не было преднамеренным поджогом, скорее всего, это была небрежность. А была ли она преступна, определят позже", – сказал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 15 апреля, в знаменитом соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар, который полностью смогли потушить только через 12 часов. По оценкам реставраторов, на реконструкцию Нотр-Дама, который был сильно поврежден во время пожара, понадобится несколько сотен миллионов евро.

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