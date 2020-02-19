Зеленский решил избегать адвоката Трампа – CNN

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет проводить встречи с личным адвокатом его американского коллеги Дональда Трампа, чтобы не увязнуть в политике США еще больше.

Об этом заявил из членов верхней палаты Конгресса, которые на прошлой неделе находились с визитом в Киеве, пишет CNN.

Зеленский решил избегать адвоката Трампа

По словам сенатора от Демократической партии Криса Мерфи, Зеленский избежал прямого ответа на вопрос, осуществляется ли на него давление со стороны адвоката Трампа Руди Джулиани и его расследований от имени президента США.

"Зеленский дал четко понять, что не хочет об этом говорить. Но он сказал нам, что, хотя Джулиани давно добивается встречи с ним, он всегда был осторожным с Джулиани и собирается держаться от него подальше", – рассказал Мерфи.

Сенатор добавил, что Зеленский не хочет еще больше втягиваться в американскую политику.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах.

Зеленский в свою очередь заявил, что на него никто не давил.

В итоге Сенат США рассмотрел дело об импичменте Трампа и заявил о его невиновности.

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