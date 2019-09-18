Зеленский обсудил с США военную помощь: что известно

В среду, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Зеленский поблагодарил представителя США за личную роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в вопросах безопасности и выразил надежду, что в 2020 году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.

Зеленский обсудил с США военную помощь

"Владимир Зеленский подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны", – сказано в сообщении.

Кроме того, стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение.

Майк Пенс поговорил с Зеленским ВВС

"Было также подчеркнуто обоюдную удовлетворенность высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне", – отметили в ОП.

Зеленский рассказал Пенсу о реформах, направленных на искоренение коррупции в Украине.

Пенс же отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мер и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября администрация президента США Дональда Трампа решила разблокировать выделение военной помощи Украине.

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