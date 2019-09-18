Главная Новости
18 сентября • обновлено в 22:58
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Зеленский обсудил с США военную помощь: что известно

337 Читать материал на украинском

В среду, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Зеленский поблагодарил представителя США за личную роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в вопросах безопасности и выразил надежду, что в 2020 году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.

Новости
"Прекрасные отношения": Зеленский рассказал о сотрудничестве с США

Зеленский обсудил с США военную помощь

Зеленский обсудил с США военную помощь

"Владимир Зеленский подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны", – сказано в сообщении.

Кроме того, стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение.

Майк Пенс поговорил с Зеленским

Майк Пенс поговорил с Зеленским

ВВС

"Было также подчеркнуто обоюдную удовлетворенность высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне", – отметили в ОП.

Зеленский рассказал Пенсу о реформах, направленных на искоренение коррупции в Украине.

Пенс же отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мер и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября администрация президента США Дональда Трампа решила разблокировать выделение военной помощи Украине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Владимир Зеленский Майк Пенс
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Просить будет как? Как играл Порошенко в квартале?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel