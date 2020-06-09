Заразилось более 7 млн во всем мире: статистика по COVID-19 на 9 июня. Постоянно обновляется

По состоянию на 9 июня коронавирусом в Украине и мире заразилось более 7,1 млн человек. За последние сутки количество зараженных увеличилось на 107 тысяч.

Больше всего летальных случаев COVID-19 в понедельник зафиксировали в Бразилии – 813, США – 586 и Индии – 266. С начала пандемии от вируса погибло более 408 тысяч пациентов.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 27 462 человек. Умерли 797 пациентов, выздоровели 12 195.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 2 млн), Бразилия (более 710 тыс.) и Россия (больше 476 тыс.).

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

Главное за 9 июня:

05:49 – В итальянском городе Бергамо, который наиболее пострадал от пандемии, провели масштабную проверку на антитела. Их обнаружили у 57% из 10 тысяч жителей города. Наличие в крови антител считается признаком перенесенного заражения коронавирусом, передает DW.

02:50 – Издание The New York Times создало инструкцию в картинках о том, как правильно обниматься, чтобы не заразиться COVID-19.

00:47 – Из аэропорта имени Шарля де Голля в Париже к столичному "Борисполю" вылетел спецрейс, на борту которого находятся 165 пассажиров. Среди них – украинцы и иностранцы, которые имеют право на жительство в Украине. Самолет должны принять несмотря на карантин.

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