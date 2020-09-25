Записку в Стену плача в Иерусалиме можно передать онлайн: как это работает

Еврейское агенство "Сохнут" создало специальный сайт, на котором каждый желающий может оставить виртуальную записку для Стены Плача в Иерусалиме во время пандемии коронавируса.

Все полученные в сети пожелания будут переданы в Израиль и вложены среди камней. Для того, чтобы оставить заявку на сайте необходимо указать имя, фамилию и написать свою просьбу.

"В этом году в праздники мы не сможем собраться все вместе, поэтому Еврейское Агенство поможет доставить ваши пожелания до Иерусалима, несмотря на расстояние! Мы предлагаем вам прислать свои желания, а мы позаботимся о том, чтобы они были доставлены к Стене Плача", – говорится на сайте.

Сайт Стены Плача доступен на нескольких языках: английском, французском, русском, испанском и иврите.

Отмечается, что агентство обязуется сохранять конфиденциальность данных пользователей, а так же содержания написанного, и не использовать данные каким-либо другим образом, кроме указанной цели.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, суточный прирост заражения коронавирусом в Израиле достиг 8126 случаев, а смертности – 61. Кроме того, в стране провели 60 524 теста, из которых рекордные 13% оказались положительными. В связи с этим израильтян перевели на ужесточенный карантин.