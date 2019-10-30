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30 октября • обновлено в 03:53
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Залили бетоном и спрятали в холодильник: известная миллионерша найдена мертвой. Фото 18+

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В городе Чиангмай на севере Таиланде нашли труп миллионерши, залитый в бетон, в ее собственном холодильнике.

Жертвой оказалась 58-летняя Вонни Джирахароенинг, которая была застройщиком и известным благотворителем, сообщает Mirror.

Женщина пропала 18 октября. Ее брат приехал в город на поиски после того, как она перестала отвечать на его сообщения.

Вонни Джирахароенинг

Вонни Джирахароенинг

Mirror

В Таиланде нашли труп миллионерши в холодильнике

В Таиланде нашли труп миллионерши в холодильнике

Mirror

Полиция нашла тело погибшей в холодильнике после жалоб соседей на гнилостный запах.

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Затем выяснилось, что со счета миллионерши сняли несколько крупных сумм, ее автомобиль и банковские карты исчезли.

Полиция проводит расследование и разыскивает друга Джирахароенинг, который пропал. Известно, что подозреваемый несколько раз снимал крупные суммы в банкоматах и частично попал на камеру видеонаблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хирурги в Таиланде собрали по кускам руку человека, которая попала в машину для переработки пластмассы.

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Место
Таиланд
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