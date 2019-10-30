Залили бетоном и спрятали в холодильник: известная миллионерша найдена мертвой. Фото 18+

В городе Чиангмай на севере Таиланде нашли труп миллионерши, залитый в бетон, в ее собственном холодильнике.
Жертвой оказалась 58-летняя Вонни Джирахароенинг, которая была застройщиком и известным благотворителем, сообщает Mirror.
Женщина пропала 18 октября. Ее брат приехал в город на поиски после того, как она перестала отвечать на его сообщения.
Вонни Джирахароенинг
Mirror
В Таиланде нашли труп миллионерши в холодильнике
Mirror
Полиция нашла тело погибшей в холодильнике после жалоб соседей на гнилостный запах.
Затем выяснилось, что со счета миллионерши сняли несколько крупных сумм, ее автомобиль и банковские карты исчезли.
Полиция проводит расследование и разыскивает друга Джирахароенинг, который пропал. Известно, что подозреваемый несколько раз снимал крупные суммы в банкоматах и частично попал на камеру видеонаблюдения.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хирурги в Таиланде собрали по кускам руку человека, которая попала в машину для переработки пластмассы.
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