"Закусывай хотя бы": Захарова оскандалилась нарядом на вечеринке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подверглась критике из-за фото в цветастом платье с вечеринки, на которой был белый дресс-код.

Пользователи сети не оценили ее выбор несколько вульгарного наряда и оставили свои нелестные комментарии под ее фото, которое спикер МИД РФ опубликовала на странице в Facebook.

"Прийти на "белую вечеринку" в платье цвета радуги бесценно", — подписала она снимок.

Кроме того, в комментариях Захарова оправдалась, что якобы не знала о дресс-коде, поскольку была приглашена на мероприятие по телефону.

Однако это нисколько не повлияло на впечатление пользователей сети от ее нелепого лука.

"Смысл идти в цветном платье, если вечеринка белая. Выделиться? Глупо", "Уверен — в несогласованности дресс-кода обязательно найдется украинский след", "Цена у вас, Мария, по путинскому тарифу — один гав = $2 тысячи. Шавка на зарплате", "И даже на вечеринке нарушаете правила, как и на международной арене. Профессиональная деформация, что ли", "Обычно подлецу все к лицу, но здесь это не работает. Скорее, в данном случае — подлецу все не к лицу", "Закусывайте хотя бы, Мария, ну нельзя же так", — пишут они.

Примечательно, что в этом же платье Захарова ранее была замечена и на другом торжественном мероприятии.

Скриншот с соответствующим фото из Instagram спикера МИД России опубликовал политолог Алексей Голобуцкий и также сопроводил его саркастичным комментарием.

"Судя по "лицу", Маша на фуршете уже хорошо приняла и останавливаться не собирается. А если что не так пойдет из нее, то на таком платьице незаметно будет", — смеется он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее сеть удивило новое нелепое фото Захаровой, на котором она похвасталась новым образом в платье и призвала девушек отправиться в тренажерный зал.