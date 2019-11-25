"Россия удовлетворена": у Лаврова огрызнулись на успех Украины в Гааге

В России неожиданно обрадовались решению Арбитражного трибунала Гааги по делу о захвате кораблей ВМС Украины в ноября 2018 года возле Керченского пролива, которым определили процессуальные моменты спора.

Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник, 25 ноября, на сайте Министерства иностранных дел РФ.

"Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания Арбитража. Требования Украины относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства оставлены без внимания", – сказано в заявлении.

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"Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве", – заверили во внешнеполитическом ведомстве, несмотря на то, что о приверженности позиции Кремля в решении не было ни слова.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль показала приказ Арбитража, которому так обрадовались в России. По ее словам, решение, наоборот, указало Москве на нарушение, добавив в названии дела, что она захватила украинских моряков и корабли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 21 ноября, в Гааге начались слушания Арбитражного трибунала по делу захвата украинских кораблей и пленению 24 моряков.

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