Японию смыло водой: погиб уже 141 человек. Новые фото и видео стихии

В Японии жертвами мощного тайфуна, который привел к наводнениям и оползням, стали уже 141 человек.

После четырех дней стихийного бедствия тают шансы найти живыми десятки пропавших без вести, сообщает AFP в своем Twitter.

Более 70 тыс. сотрудников полиции, пожарной охраны и служащих сил самообороны были подняты для ликвидации последствий паводка и многочисленных оползней.

#UPDATE Death toll from heavy rain in Japan rises again to at least 141, top government spokesman says, adding some ten people are still missing, though local media says dozens still unaccounted for pic.twitter.com/9DFiwt5uUe

In Japan, a massive search-and-rescue operation is underway for victims of the worst flooding there in 35 years. More than 100 were killed. Millions have been forced from their homes. @Jerickaduncan has the latest. https://t.co/jXPwfP80fU pic.twitter.com/Z79x7QqQLr