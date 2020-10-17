Япония выступила против возвращения России в G7 из-за Крыма и Донбасса

Япония выступила против возвращения России в "Большую семерку" (G7) из-за оккупации Крыма и Донбасса.

Как сказал в интервью "Укринформа" посол Японии в Украине Такаши Кураи, позиция Японии очень четкая и простая – чрезвычайно важно сохранить нынешние рамки G7.

Он отметил, что Япония также будет поддерживать антироссийские санкции, введенные странами G7 в ответ на вторжение РФ в Украину.

"Мы считаем важной солидарность G7 относительно санкций против России. Я часто озвучиваю в разных случаях, что продолжение этих санкций связано с выполнением Россией Минских договоренностей и уважением ею суверенитета Украины", – отметил дипломат.

По его словам, Япония придерживается того же мнения относительно санкций, связанных с аннексией Крыма.

"Мы считаем важной солидарность G7 и по вопросу Крыма", – добавил Кураи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия не может вернуться в состав "Большой семерки" пока она оккупировала Крым и ведет войну против Украины на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В Кремле считают неактуальным вопрос о возможности возвращения России в G7, откуда ее исключили после вторжения в Украину.