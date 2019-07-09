"Янукович не мог": Путин сделал грузин виновными в расстреле Майдана

Президент России Владимир Путин заявил, что на Майдане в 2014 году якобы были снайперы из Грузии, и полностью оправдал беглого экс-главу Украины Виктора Януковича.

Скандальное заявление он сделал в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", пишут "РИА Новости".

"Я знаю о том, о чем вы сказали (что на Майдане были грузинские снайперы – Ред.), знаю о том, что действовавшие тогда власти во главе с президентом Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции", – заверил он.

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Путин также поделился, что Янукович не раз говорил ему о том, что "у него даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения, даже против тех людей, которые уже взяли в руки оружие".

"Я полностью исключаю, что это он мог сделать. А вот те, кто искали повод для госпереворота, те, конечно, вполне могли", – добавил российский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью Стоуну Путин также оболгал Украину и обвинил ее руководство якобы в провокации в Керченском проливе.

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