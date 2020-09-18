Я не агрессор, а мирный человек, – Лукашенко сделал новое заявление о войне

Александр Лукашенко, который занимает пост президента Беларуси с 1994 года, считает себя "мирным человеком" и заявил, что не хочет войны.

Об этом он сказал во время выступления на женском форуме "За Беларусь" вечером в четверг, 17 сентября, передает БЕЛТА. Так он дополнил свои слова о "горячей войне", которую якобы могут развязать соседние страны.

"Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы", – заявил Лукашенко.

"Знайте, что я не агрессор, я очень мирный человек. Я вырос в деревне, где каждый защищал друг друга, помогал, как мог. Я старался в нашей стране сделать так, чтобы мы все были друзьями, чтобы мы помогали друг другу, чтобы заботились друг о друге. Я был категорически против, чтобы сегодня в наши дворы в Минске пришла эта беда. Они ее хотят бросить в наши квартиры", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Лукашенко объявил об усилении государственной границы с Украиной, а также о ее закрытии с Литвой и Польшей. Лукашенко также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с просьбой "остановить своих политиков" и "не дать развязать войну", заявив, что "половину армии поставит под ружье".