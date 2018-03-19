Выжженная земля: журналист из РФ оценил "выборы Путина"

Результаты выборов президента России продемонстрировали "выжженную землю".

На фоне мировых диктаторов со своими 76,66% поддержки Владимир Путин выглядит "несколько демократично", - сказал в интервью "Обозревателю" российский журналист Игорь Яковенко.

"Пока тот пейзаж, который нарисовал нам ЦИК по состоянию на утро 19 марта - это пейзаж абсолютно выжженной земли. Куда-то делся либеральный, европейски ориентированный избиратель. Слева тоже достаточные руины. То есть это выжженная земля", - заявил он. И добавил: "Что на ней может родиться? Я Нострадамуса из себя изображать не буду".

Отвечая на вопрос, будет ли непризнание Францией выборов в аннексированном Крыму началом цепной реакции, журналист заметил: "Я думаю, что в целом непризнание выборов в Крыму будет достаточно распространенным явлением. Будет ли это означать, что выборы в России в целом будут не признаны? Сомневаюсь".

"Я думаю, в конечном итоге признают. Не признать члена Совета безопасности ООН, вооруженного ядерным оружием? Скорее всего, на это не пойдут, скорее всего, признают – по крайней мере, большинство мировых держав. А выборы в Крыму не признают", - спрогнозировал он.

В то же время он обратил внимание на то, что санкции Запада никак не повлияли на меню в кремлевском буфете, а также на внешний вид депутатов Госдумы и ведущих пропагандистских шоу. "Будут какие-то проблемы у граждан России. Пока снизились доходы на 15%. Плохо, но не критично", - признал Яковенко.

"Что будет дальше, в значительной степени зависит от Запада. Пока шансы досидеть у Путина определенно есть. Но мы не знаем, каких "черных лебедей" дальше будет выпускать мир, и какие "черные лебеди" родятся в самой России", - сказал он.

Как писал "Обозреватель", 18 марта в России состоялись выборы президента. Согласно последним данным ЦИК по итогам подсчета 99,84% голосов, Владимир Путин набрал 76,66% голосов, на втором месте Павел Грудинин (11,8%), на третьем месте Владимир Жириновский (5,66%).