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Выяснилось происхождение бомбы-убийцы 40 детей в Йемене

2.4тЧитать новость на украинском

Бомба, которую использовала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией для авиаудара по Йемену 9 августа, была продана в рамках санкционированной Госдепартаментом США сделки.

Об этом сообщили CNN эксперты по боеприпасам. Как известно, тогда под удар попал школьный автобус, погибли 40 детей.

Журналистам удалось установить, что это была бомба на 50 фунтов (227 килограммов) с лазерным управлением MK 82, сделанная Lockheed Martin, одним из ведущих подрядчиков оборонного комплекса США.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа текущего года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудар по оживленному рынку и автобусу, в котором находились дети.

Место
Йемен
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что за хрень? А где же российский след?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Nemo Александр, Дело не в этом, а в том, что украинские пропагандоны на этот раз решили оставить твои уши без очередной порции лапши. Но ты не переживай, день ещё не кончился. К вечеру тебе в твою пустую башку столько накидают. Мама не горюй!!!
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Nemo Александр
Nemo Александр
Пигин Макс, даже ты удивился, как это убийство детей обошлось без росиянцев? Не расстраивайся, вас в этом деле вряд-ли кто-то переплюнет.
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