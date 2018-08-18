Выяснилось происхождение бомбы-убийцы 40 детей в Йемене

Бомба, которую использовала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией для авиаудара по Йемену 9 августа, была продана в рамках санкционированной Госдепартаментом США сделки.

Об этом сообщили CNN эксперты по боеприпасам. Как известно, тогда под удар попал школьный автобус, погибли 40 детей.

Журналистам удалось установить, что это была бомба на 50 фунтов (227 килограммов) с лазерным управлением MK 82, сделанная Lockheed Martin, одним из ведущих подрядчиков оборонного комплекса США.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа текущего года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудар по оживленному рынку и автобусу, в котором находились дети.