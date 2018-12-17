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''Вырезать к чертовой матери!'' Пропагандист Путина сравнил Украину с раковой опухолью

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Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров сравнил Украину со злокачественной опухолью и заявил, что ее необходимо "вырезать" как угрожающую России.

Столь неадекватную реакцию рупора путинского режима вызвала новость о создании в Украине автокефальной православной церкви. Откровенный призыв к уничтожению суверенного государства он озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Семен Багдасаров

Семен Багдасаров

Скриншот видео

"Мы имеем дело с большой раковой опухолью у нас под боком, пора ее вырезать к чертовой матери, чего бы это нам не стоило! А вот эти рассуждения: "Да все нормально будет с церковью (УПЦ МП. — Ред.), будут прихожане ходить" — такого не будет никогда! Режим в Киеве не будет более и менее понимать интересы соседнего государства, особенно российского", — угрожающе высказался Багдасаров.

Семен Багдасаров

Семен Багдасаров

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Новости
Журналистка из Львова на российском ТВ назвала Украину "злокачественной опухолью"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный пропагандист пригрозил Украине запретом вхождения всех ее судов в Азовское море. Более того, он нагло заявил, что его акватория якобы должна полностью принадлежать только стране-агрессору — России.

Кроме того, Багдасаров отличился неадекватным заявлением о том, что банды террористов "ДНР" должны объединиться и захватить украинские города Харьков и Мариуполь.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаНезависимость УПЦ
Место
Россия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
раковая опухоль это россия и при чем злокачественная
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Попова Ольга
Попова Ольга
НАЦМЕН КАКОЙ ТО ЧЕРНОЖОПЫЙ ХУЕМ ПОМАХИВАЕТ , ТАК ЧЕЧНЯ МАХОНЬКАЯ В СВОЕ ВРЕМЯ В ВОЙНЕ ПОБЕДИЛА И 50000 РУЦКОГО ЧМО ВЫРЕЗАЛА ,
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Кодрул Константин
Кодрул Константин
Как же их коробит.И от всего.Даже просто что Украина существует.
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