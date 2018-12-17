''Вырезать к чертовой матери!'' Пропагандист Путина сравнил Украину с раковой опухолью

Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров сравнил Украину со злокачественной опухолью и заявил, что ее необходимо "вырезать" как угрожающую России.

Столь неадекватную реакцию рупора путинского режима вызвала новость о создании в Украине автокефальной православной церкви. Откровенный призыв к уничтожению суверенного государства он озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Семен Багдасаров Скриншот видео

"Мы имеем дело с большой раковой опухолью у нас под боком, пора ее вырезать к чертовой матери, чего бы это нам не стоило! А вот эти рассуждения: "Да все нормально будет с церковью (УПЦ МП. — Ред.), будут прихожане ходить" — такого не будет никогда! Режим в Киеве не будет более и менее понимать интересы соседнего государства, особенно российского", — угрожающе высказался Багдасаров.

Семен Багдасаров RuPolitShow

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный пропагандист пригрозил Украине запретом вхождения всех ее судов в Азовское море. Более того, он нагло заявил, что его акватория якобы должна полностью принадлежать только стране-агрессору — России.

Кроме того, Багдасаров отличился неадекватным заявлением о том, что банды террористов "ДНР" должны объединиться и захватить украинские города Харьков и Мариуполь.