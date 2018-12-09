Выход из ЕС и НАТО: ''желтые жилеты'' во Франции обнародовали требования

Участники протестов "желтых жилетов" обнародовали список требований к французскому правительству.

Манифест состоит из 25 пунктов, передает Le libre penseur. Требования разделены на четыре категории.

Так, в сфере экономики и труда протестующие хотят:

1. Созвать всенародное собрание для проведения реформы налогообложения и на государственном уровне запретить налоги, которые превышают 25% от состояния гражданина.

2. Повысить минимальную зарплату, пенсию и прожиточный минимум на 40%.

3. Создать новые вакансии в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правоохранительной сфере и прочее, для того, чтобы инфраструктура государства функционировала должным образом.

4. Начать строительство 5 млн единиц доступного жилья и таким образом обеспечить снижение аренды, ипотеки, а также создать новые рабочие места в строительной сфере. Строго наказывать мэрии и областные администрации, по вине которых бездомные остаются на улицах.

5. Аннулировать внутренний долг.

В политической сфере:

1. Изменить конституцию в интересах полновластия народа, а также разрешить проводить референдумы по инициативе народа.

2. Запретить лоббирование и схемы влияния. Запретить лицам, у которых есть судимость, пожизненно занимать выборные должности, и запретить занимать несколько выборных должностей одновременно.

3. Выйти из Евросоюза и вернуть Франции политический, финансовый и экономический суверенитет.

4. Перестать избегать налогов и вернуть €80 млрд, которые задолжали государству 40 крупнейших компаний. Остановить приватизацию и вернуть в государственную собственность уже приватизированные аэропорты, железные дороги и автострады, парковки и так далее.

6. Демонтировать с дорог радары и камеры, которые "не помогают предотвратить ДТП, а являются завуалированным налогом".

7. В национальной системе образования: исключить из образования идеологию и пересмотреть деструктивные и дискредитированные методики обучения.

8. В сфере юстиции: увеличить бюджет в четыре раза и предусмотреть в законах максимальное время ожидания для юридических процедур, сделать судебную систему проще, а правосудие – общедоступным и бесплантым.

9. Сделать СМИ общедоступными, запретить пропаганду. Прекратить субсидии СМИ и налоговые льготы для представителей масс-медиа, а также отказаться от "кумовства" между СМИ и политиками и разбить медийные монополии.

10. Внести в конституцию полный запрет на вмешательство государства в сферу образования, здравоохранения и института семьи.

В сфере окружающей среды и здоровья:

1. На законодательном уровне обязать производителей техники продлевать срок годности минимум до 10 лет, и сделать так, чтобы у них в наличии были запчасти.

2. Наложить запрет на производство и обращение пластиковой посуды и упаковки, которая засоряет окружающую среду.

3. Организовать всенародный съезд по реформе здравоохранения и ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения.

4. В сфере сельского хозяйства: отказаться от ГМО, пестицидов, которые могут вызывать развитие раковых заболеваний и патологии эндокринной системы, также запретить использовать сельскохозяйственные угодья без ротации посевов.

5. Путем проведения новой индустриализации страны отказаться от импорта, который причиняет наибольший вред экологии.

В сфере геополитики:

1. Выйти из состава НАТО и запретить использование армии Франции в агрессивных войнах.

2. Относительно французско-африканских отношений: отказаться от политики грабежа, военного и политического вмешательства. Вернуть африканскому народу нечестно полученное имущество и средства диктаторов, вернуть на родину французские войска. Устранить колониальную систему, из-за которой африканские страны вынуждены хранить валютные запасы во французском центробанке и находятся в состоянии нищеты. Вести переговоры на равных.

4. Остановить поток мигрантов, на принятие и интеграцию которых у Франции нет средств.

5. Во внешней политике: уважать международное право и подписанные соглашения.

Отметим, что во время протестов во Франции пророссийские Twitter-аккаунты разгоняли по сети неправдивую информацию о "желтых жилетах" для разрушения репутации президента страны Эммануэля Макрона.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.