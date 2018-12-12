Выдвинул новые обвинения: Европарламент проголосовал за ужесточение санкций против России

Европейский парламент 12 декабря принял резолюцию, призывающую к ужесточению санкций Евросоюза против России из-за агрессии против Украины.

В документе призвали РФ немедленно освободить украинских военнослужащих, захваченных 25 ноября в Черном море, которые должны получить статус военнопленных.

За принятие резолюции проголосовали 433 европарламентариев, против выступили 105 человек, а воздержались 30 депутатов.

"Мы призываем ЕС и государства-члены ввести целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и в случае дальнейшей военной эскалации", – сказано в документе.

Евродепутаты обеспокоены тем, что РФ нарушает суверенные права Украины в Азовском море, чтобы превратить его в российское "внутреннее озеро" и исключительно военную зону. От РФ также потребовали гарантировать свободу судоходства через Керченский пролив в Азовском море. В противном случае, депутаты призвали закрыть доступ в порты ЕС российским судам.

Кроме того, Европарламент обвинил Россию в злоупотреблении правом вето в Совете безопасности ООН. В резолюции осудили неоднократное ветирование, что подрывает международные усилия по достижению мира и урегулированию конфликтов.

По словам парламентариев, тупиковые ситуации препятствуют действиям международного сообщества и урегулированию кризисов. Резолюция содержит призыв к государствам-членам поддержать реформы в структуре и функционировании организации.

"Продолжать усилия по обеспечению выполнения Минских соглашений и продлевать санкции ЕС против России до тех пор, пока она не выполнит эти соглашения", – сказано в сообщении.

Напомним, что 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Позже министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда украинские корабли смогут вернуться в Керченский пролив.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря Литва ввела санкции против России. В частности, был запрещен въезд россиянам, причастным к агрессии в Керченском проливе и Черном море. Также в Литве пообещали увеличить военную помощь Украине. Позже Сейм страны также принял резолюцию, которая призывает мировое сообщество усилить санкции против России.