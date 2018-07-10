Встреча Трампа и Путина: в США назвали условия для улучшения отношений с Россией

Кремль должен изменить свою линию поведения для укрепления отношений между США и Россией.

Об этом заявила постоянная представительница США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, передает "Громадське". По ее словам, саммит президентов Дональда Трампа и Владимира Путина призван улучшить отношения.

"Мы хотим сказать, что стремимся к сотрудничеству, но они должны изменить свое поведение. Они оказывают слишком много вредных действий, которые подрывают наших союзников или пытаются это сделать", - отметила она.

По словам посла, Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы бы хотели улучшения отношений с Россией, но не пока они продолжают оккупацию Крыма и востока Украины, распространяют дезинформацию на большинство, если не все наши страны, даже вмешиваются в выборы", - подчеркнула Хатчисон.

Путин и Трамп

Она добавила, что главы оборонных ведомств НАТО и США встречались с коллегами из РФ. Однако, детали переговоров посол не раскрыла.

"Двусторонние отношения не является хорошими. Поэтому мы хотим, чтобы этот диалог был продуктивным и принес изменения", - сказала представительница США в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп и Путин встретятся в Хельсинках 16 июля. Американский писатель Ричард Ширрефф спрогнозировал итог переговоров.