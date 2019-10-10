Встреча Путина с Зеленским: в Кремле озвучили новое условие

В Кремле заявили, что саммит "нормандского формата" можно будет обсуждать только после разведения сил на Донбассе, которое сорвалось из-за нарушения террористами перемирия.

Соответствующее заявление в четверг, 10 октября, на брифинге в Москве сделал помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, передает "Интерфакс-Украина".

"Не достигнута еще одна договоренность, которая была согласована на предыдущих саммитах в Париже и Берлине в 15-16 годах – по разведению сил в населенных пунктах Золотое и Петровское. Украинская сторона вчера под надуманным предлогом о нарушении прекращения режима огня не стала приступать к практическому разведению", – высказался он.

У Путина озвучили новое условие встречи с Зеленским

Ушаков заявил, что Россия надеется, что "процесс сдвинется с мертвой точки".

"И после этого можно будет более конкретно рассуждать о сроках проведения саммита в "нормандском формате", – добавил он.

Помощник Путина также подчеркнул, что перед этим нужно согласовать итоги возможных решений на высшем уровне.

"Без тщательной подготовки мы считаем, что такой саммит не принес бы необходимых результатов, а наоборот, дал бы какой-то неправильный сигнал. То есть саммит ради саммита не нужен, а нужны конкретные результаты по реализации Минских соглашений", – пояснил он.

По словам Ушакова, российская сторона готова к саммиту, но в зависимости от вышеупомянутых решений.

Он также заявил, что в Кремле озабочены "попытками определенных украинских сил саботировать применение "формулы Штайнмайера".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Киев требует созвать саммит в "нормандском формате" для пересмотра предыдущих договоренностей Путина и Зеленского.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.