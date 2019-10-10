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10 октября • обновлено в 21:19
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Встреча Путина с Зеленским: в Кремле озвучили новое условие

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В Кремле заявили, что саммит "нормандского формата" можно будет обсуждать только после разведения сил на Донбассе, которое сорвалось из-за нарушения террористами перемирия.

Соответствующее заявление в четверг, 10 октября, на брифинге в Москве сделал помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, передает "Интерфакс-Украина".

"Не достигнута еще одна договоренность, которая была согласована на предыдущих саммитах в Париже и Берлине в 15-16 годах по разведению сил в населенных пунктах Золотое и Петровское. Украинская сторона вчера под надуманным предлогом о нарушении прекращения режима огня не стала приступать к практическому разведению", – высказался он.

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У Путина озвучили новое условие встречи с Зеленским

У Путина озвучили новое условие встречи с Зеленским

Ушаков заявил, что Россия надеется, что "процесс сдвинется с мертвой точки".

"И после этого можно будет более конкретно рассуждать о сроках проведения саммита в "нормандском формате", – добавил он.

Помощник Путина также подчеркнул, что перед этим нужно согласовать итоги возможных решений на высшем уровне.

"Без тщательной подготовки мы считаем, что такой саммит не принес бы необходимых результатов, а наоборот, дал бы какой-то неправильный сигнал. То есть саммит ради саммита не нужен, а нужны конкретные результаты по реализации Минских соглашений", – пояснил он.

По словам Ушакова, российская сторона готова к саммиту, но в зависимости от вышеупомянутых решений.

Он также заявил, что в Кремле озабочены "попытками определенных украинских сил саботировать применение "формулы Штайнмайера".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Киев требует созвать саммит в "нормандском формате" для пересмотра предыдущих договоренностей Путина и Зеленского.

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Темы
Война на Донбассе Мирные переговоры в Минске Минские договоренности
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
Новости России нормандский формат
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Santi Amonito
Santi Amonito
Общаться с чертом лысым - х*йлом заканчивается для собеседника одним - быть измазанным ка/цапским серным го*ном и очевидно зЭ это уже понял. Так и в Библии сказано: "... связавшись с чертом лысым чревато забвением." "Юхо-восточный" овощ уже за это поплатился.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Рагули, Путин уже приготовил крышку для кастрюли. Готовьтесь к встрече ...
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Григорьев Григорий, пусть снимают шаровары и мажут очко вазелином
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Н Олег
Н Олег
наше слово крепче гороху -- сказано -- выполните предыдущую договорённость президентов (правда, тогда xp'як подписался) о разведении в 3-х пунктах -- будет что обсудить на новой встрече... юлить не удасца...
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