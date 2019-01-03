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Все зависит от Украины: Путину напророчили переломный год

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Отношения между Украиной и Россией в 2019 году будут зависеть от двух факторов: выборов в Украине и нагнетающей ситуации в РФ, при которой может рухнуть режим Владимира Путина.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Константин Боровой, передает "Апостроф". По его словам, самым серьезным и важным фактором в развитии ситуации между Украиной и Россией является позиция президента Украины.

"Сегодня его позиция – это попытка сохранить относительную стабильность. В 2019 году может произойти следующее – какие-то серьезные изменения в России, которые автоматически приведут к прекращению этой провокации, либо серьезные действия Украины, которые тоже могут привести к изменению ситуации", – подчеркнул он.

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Владимир Путин

Владимир Путин

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В то же время Боровой утверждает, что не видит со стороны Украины желания украинских политиков разрешить эту ситуацию.

"Возможно, новый президент и новый состав Рады постараются изменить ситуацию. Поэтому все зависит от Украины", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналитик Atlantic Council, экономист Андерс Аслунд спрогнозировал, что агрессия России против Украины в 2019 году обострится возле административной границы с аннексированным Крымом.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
="В то же время Боровой утверждает, что не видит со стороны Украины желания украинских политиков разрешить эту ситуацию."= Блдь, а как украинским политикам разрешать ситуацию, если кацапы ждут только капитуляцию? И зачем капитулировать, если козломордия в полной изоляции и деградации, через пару-тройку лет ситуация разрешится сама-собой, правда цапьё к тому времени друг-друга жрать будут...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
UaDonetsk Umka, ну уровень "изоляции" России наблюдали весь 2018 год на различных международных мероприятиях, в том числе и ЧМ по футболу. Да и порванная экономика вполне себя не плохо чувствует и показывает хоть и не большой, но рост. И не "бумажный", как у Украины, а вполне себе реальный.
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