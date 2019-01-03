Все зависит от Украины: Путину напророчили переломный год

Отношения между Украиной и Россией в 2019 году будут зависеть от двух факторов: выборов в Украине и нагнетающей ситуации в РФ, при которой может рухнуть режим Владимира Путина.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Константин Боровой, передает "Апостроф". По его словам, самым серьезным и важным фактором в развитии ситуации между Украиной и Россией является позиция президента Украины.

"Сегодня его позиция – это попытка сохранить относительную стабильность. В 2019 году может произойти следующее – какие-то серьезные изменения в России, которые автоматически приведут к прекращению этой провокации, либо серьезные действия Украины, которые тоже могут привести к изменению ситуации", – подчеркнул он.

Владимир Путин Главком

В то же время Боровой утверждает, что не видит со стороны Украины желания украинских политиков разрешить эту ситуацию.

"Возможно, новый президент и новый состав Рады постараются изменить ситуацию. Поэтому все зависит от Украины", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналитик Atlantic Council, экономист Андерс Аслунд спрогнозировал, что агрессия России против Украины в 2019 году обострится возле административной границы с аннексированным Крымом.