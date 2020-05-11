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11 мая • обновлено в 23:52
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Власти Китая собрались протестировать на коронавирус все население Уханя

2.2т
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Власти 11-миллионного Уханя (Китай) планируют протестировать на коронавирус COVID-19 всех жителей города всего за 10 дней.

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Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на документ и двух источников, знакомых с ситуацией. В то же время представители органов здравоохранения Уханя не стали давать комментарии по этому поводу.

Согласно документу, попавшему в распоряжение журналистов, до 12 мая каждый район города должен представить подробный план тестирования.

COVID-19 в Китае

COVID-19 в Китае

Иллюстрация

Напомним, недавно в Ухане впервые за долгое время подтвердили новые случаи заражения COVID-19. Ранее город считался эпицентром новой инфекции.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, ученые заявили, что чаще заражаются коронавирусом COVID-19 и умирают от него мужчины, а не женщины, поскольку у них более высокая концентрация АПФ2 в крови.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
Теги
инфекция болезнь вирус
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