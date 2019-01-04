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''Враги на 100 лет'': Цимбалюк назвал главную опасность заигрываний Лукашенко с Кремлем

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Переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным об "интеграции" двух стран очень напоминают события конца 2013 года и вполне могут закончиться новой войной и оккупацией.

На этот нюанс обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"У меня ощущение дежавю. Что-то подобное уже было в конце 2013 года, когда на то время Виктор Янукович, президент Украины, размышлял: ему на Запад или на Восток. И приезжал на тайные переговоры к бессменному лидеру России Владимиру Путину. Результат вы знаете — Януковичу пообещали 15 ярдов долларов кредит и три Украина успела получить, снижение цены на газ за счет так называемой экспортной пошлины. Чем закончилась история, мы прекрасно помним. Соглашение о евроинтеграции подписано не было, начался Евромайдан, а Янукович сбежал в Россию и сейчас якобы живет в Ростове-на-Дону, а мы с Российской Федерацией стали врагами на 100 лет", — провел параллель он.

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

БЕЛТА

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По словам журналиста, сейчас Беларусь полностью повторяет этот путь. Ведь Лукашенко, как и Янукович, тоже зачастил в Москву. Цена вопроса все та же — обменять независимость страны на дешевые энергоресурсы.

Кроме того, Цимбалюка смутила уверенность министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в том, что Россия якобы не несет никакой военной угрозы его стране. Журналист посоветовал дипломату изучить опыт Украины и не доверять так слепо стране-агрессору.

"В 2013 году у нас было что-то очень и очень подобное. Тоже говорили, что мы не видим в лице Российской Федерации военной угрозы. Но почему-то закончилось все очень и очень печально", — предостерег Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Евромайдан
Персоны
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоман ЦимбалюкВиктор Янукович
Место
Беларусь
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Тупее Ромы только осёл
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Конечно, лучше сразу как украинцы подставить свою ж@пу ЕС)))))
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