Врачи пересадили легкие пациенту, пострадавшему от коронавируса.

В Мексике врачи пересадили оба легких 57-летнему пациенту, пострадавшему от коронавирусной инфекции.

Двойную трансплантацию провели больнице Christus Muguerza в Монтеррее, сообщает Milenio. Такая операция была впервые проведена в Латинской Америке.

Пациенту предстоит провести в больнице еще не менее двух недель. Мужчину подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Главный врач медучреждения Анхель Мартинес Вела рассказал, что сейчас значительную часть работы по насыщению организма кислородом выполняют новые легкие, однако об успехе говорить еще рано. Важно, чтобы организм не отторгнул пересаженный орган.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач озвучил список того, с какими симптомами COVID-19 нужно ложиться в больницу.

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