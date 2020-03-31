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31 марта • обновлено в 10:23
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Врач испугала рассказом из эпицентра коронавируса, назвав ситуацию "ужасом"

4.1т
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Врач из Нью-Йорка (США) назвала просто ужасом события, происходящие сейчас в больницах ее города из-за огромного количества больных коронавирусом.

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О том, с чем приходится сталкиваться ей и коллегам, она рассказала в комментарии "Голосу Америки". Видео с ее откровенной речью опубликовало в Twitter "Радио Свобода" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мне даже сложно подобрать слова, чтобы описать это. Да и уместно ли? Мы никогда не готовились, не ожидали, что такое может произойти в США, что Нью-Йорк может стать эпицентром такой пандемии", – призналась молодой медик.

США стали новым эпицентром коронавируса

США стали новым эпицентром коронавируса

По ее словам, сейчас медучреждения города переполнены людьми, причем кто-то из них действительно приходит из симптомами коронавиурса, а некоторые просто в панике. При этом у медиков нет тестов, чтобы проверить всех.

"У нас недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких, из-за этого умирают люди. У нас нет никаких инструкций, как лечить таких пациентов", – констатирует врач.

Врач из Нью-Йорка

Врач из Нью-Йорка

twitter.com/SvobodaRadio

Медик призналась: несмотря на то, что сама анестезиолог, а не пульмонолог, и не знает, как лечить больных с COVID-19, она постоянно находится в больнице. Как и многие другие врачи иной специализации, вплоть до дерматологов – все они мобилизовались и оказывают всю возможную помощь таким людям.

"У нас нет опыта, но мы все стараемся понять, что делать в условиях минимального количества знаний об этом заболевании", – добавила медик.

Помимо этого, она отметила, что до 26 марта больницы и медицинские работники не были обеспечены необходимыми средствами защиты. Им приходилось много раз контактировать из зараженными коронавирусом, у которых тоже не было даже масок.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

twitter.com/SvobodaRadio

"До этой пандемии мой обычный график был – 3-5 смен по 12 часов в неделю. Сейчас я уже работаю больше ста часов за эту неделю. Было даже, что не ходила домой четыре дня… У меня тяжелое чувство, когда я ухожу из больницы, оставив последнего пациента, которому могу помочь. И знаю, что у моих коллег абсолютно такие же чувства – вины, когда уходишь. Потому что мы знаем: если уйдем, люди будут умирать, – не хватает персонала", – описывает критичность ситуации американский врач.

Ко всему прочему, она подчеркнула, что и у многих медиков тест на COVID-19 дал положительный результат. Но при этом, если нет четко выраженных симптомов, их просят вернуться к работе в течение семи дней, а повторный тест никто не делает.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

twitter.com/SvobodaRadio

Несмотря на это, медики видят невероятное проявление чувства благодарности от местного населения: многие люди помогают простой поддержкой, компании жертвуют деньги и необходимые вещи.

В конце врач, пытающаяся всеми силами помочь больным, призвала всех проявить уважение к себе, родным, окружающим и действительно придерживаться рекомендаций, чтобы не заразиться опасным вирусом.

"Сейчас весь мир в такой ситуации. И главное, что вы можете сделать, – это самоизолироваться. Также важна гигиена рук, поскольку вирус повсюду. Вы должны стараться изо всех сил соблюдать все меры. Если у вас есть маски, вы должны надевать их всегда, когда выходите на улицу", – подытожила медик из Нью-Йорка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи Александровской больницы города Киева обратились к украинцам из-за коронавируса – они призвали их относиться более ответственно как к собственному здоровью, так и к работе медиков.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
США Нью-Йорк
Теги
медики вирус
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Надо отметить, что они не ругают медиков и не обзывают их всякими словами, а всячески их поддерживают и проявляют уважение. А мы так умеем?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Супрун на переднем крае, я правильно понимаю?
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