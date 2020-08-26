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"Впавший в кому" Ким Чен Ын выступил на заседании Трудовой партии. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
3,6 т.
Ким Чен Ын появился на публике

Ким Чен Ын появился на публике.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын после слухов о том, что он якобы впал в кому, появился на публике.

Он выступил на заседании Центрального комитета Трудовой партии, которое, в частности, было посвящено теме коронавируса.

Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи, лидер КНДР призвал партию противодействовать распространению COVID-19.

Он заявил о необходимости принимать активные меры, чтобы не допустить массового распространения вируса в стране, и привлекать к этому всю партию и общество.

Таким образом Ким Чен Ын признал, что в Северной Корее есть коронавирус, хотя по официальной статистике там не зафиксировано ни одного случая.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в СМИ написали, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын серьезно заболел на фоне слухов о его ограниченных публичных выступлениях в этом году, и якобы впал в кому.

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Северная КореяКим Чен Ын
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