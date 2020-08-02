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ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19

Марина Лисничук
Мир
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ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения продолжила еще на три месяца режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Соответствующее решение было принято на четвертом экстренном заседании чрезвычайного комитета ВОЗ, который состоит из 18 экспертов и 13 консультантов. Оно прошло в Женеве еще 31 июля, однако результаты были озвучены 1 августа, передает UN News.

В частности, специалисты выразили обеспокоенность тем, что пандемия до сих пор несет чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, и это вызывает международную обеспокоенность.

Поэтому рекомендацию продолжить такой режим комитет представил генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, и он с ней согласился. Отмечается, что по его решению заседание комитета вновь созовут в течение трех месяцев.

В то же время подчеркивается, что специалисты рекомендовали ВОЗ "продолжать координировать и мобилизовать" глобальные и региональные организации на борьбу с пандемией, а также оказывать поддержку странам в противодействии распространению COVID-19 и способствовать ускорению научных исследований для выяснения животного источника и потенциального природного резервуара коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил убеждение, что последствия пандемии коронавируса мир будет ощущать на протяжении десятилетий.

ШвейцарияЖеневаКоронавирусВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ)Тедрос Аданом Гебреисус
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