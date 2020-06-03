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3 июня • обновлено в 15:58
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ВОЗ предупредила об угрозе "разрушающей" второй волны коронавируса

2.3т
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Массовое снятие карантинных ограничений во многих странах может привести к возникновению второй волны коронавируса COVID-19.

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Поэтому крайне важно пресекать любые всплески опасной инфекции для недопущения развития такого сценария. Об этом 2 июня заявил на брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вторая волна не является неизбежной, однако гораздо большее число стран снимает ограничения. Есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19. Если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", – предупредил он.

Коронавирус

Коронавирус

Вместе с тем Клюге признал, что сейчас ситуация с распространением пандемии выглядит лучше, чем в начале 2020 года. Однако, напомнил региональный директор ВОЗ в Европе, у человечества по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения недуга.

В свою очередь старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро ВОЗ Катрин Смолвуд подчеркнула, что еще ни одна из европейских стран не приобрела иммунитет к коронавирусу.

"Большинство стран европейского региона до сих пор констатируют новые случаи коронавируса. Можем сказать, что нет ни одной страны, которую можно было объявить обладающей иммунитетом", – отметила она.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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