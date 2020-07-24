ВОЗ дала тревожный прогноз о пандемии COVID-19: статистика на 24 июля. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине и мире.

По состоянию на пятницу, 24 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 15,6 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 276 тыс. новых инфицированных.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что изменения из-за пандемии COVID-19 оказались настолько масштабными, что вернуться к "старой нормальности" уже нельзя. Он отметил, что принятие решений о том, чтобы куда-то пойти стало "вопросом жизни и смерти".

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом заразились более 15,6 млн человек в мире (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразился 61 851 человек. Умер 1551 пациент, выздоровели – 34 000.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,1 млн), Бразилия (свыше 2,2 млн) и Индия (больше 1,2 млн).

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США) заявили о создании нового препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусом.

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом (covid19.rnbo.gov.ua)

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 24 июля:

07:00 – OBOZREVATEL выяснил, куда лучше поехать за границу, чтобы не попасть впросак и не сидеть весь отпуск на самоизоляции. 25 государств готовы принять наших соотечественников.

00:47 – Ученые из Массачусетского технологического института создали многоразовую маску для лица из силикона со сменными фильтрами, которая обойдется всего в $15.