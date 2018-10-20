По Сирии нанесли новый удар: погибли более 60 мирных жителей

Власти Сирии обвинили международную коалицию в убийстве десятков мирных жителей во время бомбардировок авиации США.

"В Сирии 62 мирных жителя были убиты и десятки ранены в результате бомбардировки ВВС США поселков Ас-Суса и Аль-Бубедран в провинции Дейр-эз-Зор", - сообщает сирийское государственное информагентство SANA, подконтрольное режиму Башара Асада.

Отметим, накануне агентство сообщило, что авиация международной коалиции "совершила новое преступление против гражданского населения поселка Ас-Суса провинции Дейр-эз-Зор".

"По сообщению местных источников, самолеты "международной коалиции" под предлогом борьбы с террористическими группировками ИГИЛ произвели бомбардировку поселка Ас-Суса, расположенного в 140 км к востоку от административного центра провинции. Это привело к гибели и ранению большого числа мирных жителей, также причинен вред их имуществу", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее агентство SANA распространило информацию, что США вместе с союзниками якобы нанесли авиаудар по сирийскому городу Хаджин с применением запрещенного международными резолюциями белого фосфора.