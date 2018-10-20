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По Сирии нанесли новый удар: погибли более 60 мирных жителей

16.6тЧитать материал на украинском

Власти Сирии обвинили международную коалицию в убийстве десятков мирных жителей во время бомбардировок авиации США.

"В Сирии 62 мирных жителя были убиты и десятки ранены в результате бомбардировки ВВС США поселков Ас-Суса и Аль-Бубедран в провинции Дейр-эз-Зор", - сообщает сирийское государственное информагентство SANA, подконтрольное режиму Башара Асада.

Отметим, накануне агентство сообщило, что авиация международной коалиции "совершила новое преступление против гражданского населения поселка Ас-Суса провинции Дейр-эз-Зор".

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"По сообщению местных источников, самолеты "международной коалиции" под предлогом борьбы с террористическими группировками ИГИЛ произвели бомбардировку поселка Ас-Суса, расположенного в 140 км к востоку от административного центра провинции. Это привело к гибели и ранению большого числа мирных жителей, также причинен вред их имуществу", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее агентство SANA распространило информацию, что США вместе с союзниками якобы нанесли авиаудар по сирийскому городу Хаджин с применением запрещенного международными резолюциями белого фосфора.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Башар Асад
Место
Сирия
Объекты
ИГИЛИсламское государство
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Проходил мимо
Проходил мимо
Давно уже всем понятно, что штатам абсолютно наплевать на весь мир, союзники они им или нет, мирные жители или нет. И когда нибудь их это погубит
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Иванов Александр
Иванов Александр
Урок демократии. Вы не снами??? Тогда мы идем к вам. Освободим. Обдерем. Отбомбим.... Это они не правильных сирийцев бомбили.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
видел как американские ввс отработали по руссо-туристам в Дер ез Зоре в феврале месяце.....паРашисты ваапшше ипнулись , думают что все так же как В КомическиеСилы действуют.....))))))
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Проходил мимо
Проходил мимо
Кузьмин Владислав, Там от силы с десяток солдат ЧВК Вагнер было, а не несколько сотен как вы трубите тут
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