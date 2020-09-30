Война в Карабахе: Совбез ООН обратился к Армении и Азербайджану

Совет Безопасности ООН призвал власти Армении и Азербайджана прекратить боевые действия в непризнанном Нагорном Карабахе и вернуться к содержательным переговорам.

Об этом шла речь на закрытом совещании членов Совбеза во вторник, 29 сентября, сообщается на сайте постоянного представительства Эстонии при Организации Объединенных Наций. В частности, в учреждении осудили применение силы и выразили сожаление по поводу жертв конфликта.

Кроме того, члены Совета Безопасности призвали стороны к тесному сотрудничеству с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для "срочного восстановления диалога".

В то же время постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон отметил, что события в зоне конфликта в Нагорно-Карабахском регионе вызывают серьезную тревогу.

"Мы присоединяемся к призыву Генерального секретаря сторонам немедленно прекратить борьбу, деэскалацию напряженности и немедленно вернуться к содержательным переговорам. Текущая ситуация должна быть решена мирным путем", – сказал он.

Юргенсон напомнил, что "косвенное участие в конфликте внешних сторон неприемлема и дополнительно усиливает напряженность в регионе".

"Мы продолжаем пристально следить за развитием событий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и настаиваем на том, что Совет Безопасности будет продолжать заниматься этим вопросом, если военные действия будут продолжаться и развитие событий на местах этого требовать", – добавил дипломат.

Отметим, в третий день боев в Нагорном Карабахе количество жертв только с армянской стороны достигло 114 человек.

Напомним, ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили в нарушении перемирия друг друга.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября правительства Армении и Азербайджана заявили, что во время боев в непризнанном Нагорном Карабахе страны уже потеряли сотни людей и десятки единиц бронетехники. Страны также обратились к международным организациям по ситуации в регионе.