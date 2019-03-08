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Воевал против Украины: в Сирии погиб российский полковник

13.6тЧитать материал на украинском

В Сирии погиб полковник Вооруженных сил России, который ранее воевал против Украины на Донбассе.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook, уточнив, как командование ВС РФ замалчивает низкий уровень боевой подготовки подразделений и потери.

"Командованием ВС России тщательно скрываются факты низкого уровня боевой подготовки своих подразделений, а также данные об обстоятельствах, которые приводят к потере личного состава в зонах ведения боевых действий. 22 февраля 2019 года на территории Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли четыре военнослужащих ВС России", – рассказал он.

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По словам Тымчука, среди погибших был полковник А. Омаров, командир 3 отдельной бригады специального назначения, пункт постоянной дислокации которой находится в Тольятти.

Сирия

Сирия

"Полковник А. Омаров был назначен на должность командира бригады 5 лет назад, с февраля 2014 года, с началом российской агрессии против Украины. Принимал активное участие в боевых действиях на территории Украины, организовывал подготовку диверсионно-разведывательных групп, которые действовали на территории нашей страны", – пояснил координатор ИС.

По его информации, в результате командование ВС РФ решило отстранить главнокомандующего Воздушно-Космических сил России генерал-полковника С. Суровикина от исполнения обязанностей в Сирийской Арабской Республике.

"При том, что данный генерал был назначен на должность менее месяца назад – в феврале этого года", – резюмировал Тымчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, недаво Тымчук рассказал, как террористы "ДНР" запугивают жителей Горловки и личный состав сообщениями о "специальном карательном подразделении" из полка "Азов".

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Темы
Конфликт в СирииВойна на Донбассе
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
Тег
Информационное сопротивление
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Комментарии на сайте не модерированы
Пушненка Семен
Пушненка Семен
"Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук" - дальше читать не стал.
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0
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Днепр Андрей
Днепр Андрей
Омаров решил показать мастер-класс по поглощению бояры, но нематевированный выброс газа метана, вместе с обширной диареей закончили славные херойские подвиги полковника-пердуна!
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
говорящая каска слышала звон, да не знает где он. Чисто хахлятская пурга. Этот чел отличился бредятиной еще в 14-15 годах, про него стали забывать , вот и плесканул говном на вентилятор, свиноукров взбодрить. Жрите , свиньи, эта хавка про вас.
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