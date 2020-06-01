Водитель с украинским именем "въехал" на бензовозе в толпу демонстрантов в США. Фото и видео

В Миннеаполисе (штат Миннесота), где продолжаются протесты против полиции из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, автоцистерна на большой скорости пыталась проехать сквозь толпу демонстрантов, заблокировавших движение.
Водителем оказался мужчина с украинским именем. Видео инцидента, снятого камерой наблюдения, было обнародовано в местных соцсетях, тогда как СМИ опубликовали и фото мужчины (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).
На кадрах видно, что протестующие сначала стали разбегаться от грузовика-бензовоза. Однако другие перегородили ей дорогу, поэтому водитель остановился.
В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов
kstp.com
Агентство Reuters пишет, что никто из участников беспорядков в результате инцидента не пострадал. Хотя толпа избила водителя автоцистерны, а после его арестовала полиция.
В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов
kstp.com
По данным телеканала KSTP, задержанным оказался мужчина по имени Богдан Вечирко. Его взяли под арест без права выхода под залог.
В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов, водителя избили
kstp.com
В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов, водителя избили
kstp.com
В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов, водителя избили
kstp.com
Арестованный в США Богдан Вечирко
kstp.com
В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов
kstp.com
Беспорядки в США
kstp.com
Беспорядки в США
kstp.com
A tanker truck drove into a throng of protesters on a closed interstate near Minneapolis. The driver was pulled from his rig and beaten https://t.co/4LLbkxtgIL pic.twitter.com/oJjgZ79mvT- Reuters (@Reuters) June 1, 2020
A tanker on 35W bridge drove on during #GeorgeFloyd protest in Minneapolis @kstp pic.twitter.com/i5XLlxNAoE— Eric Chaloux (@EChalouxKSTP) May 31, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, в США протесты из-за убийства Джорджа Флойда переросли в беспорядки в центре Вашингтона. Парк Лафайет в нескольких кварталах от Белого дома охватили пожары, а полиция применила к митингующим слезоточивый и перечный газ.
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