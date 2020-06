Водитель с украинским именем "въехал" на бензовозе в толпу демонстрантов в США. Фото и видео

В Миннеаполисе (штат Миннесота), где продолжаются протесты против полиции из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, автоцистерна на большой скорости пыталась проехать сквозь толпу демонстрантов, заблокировавших движение.

Водителем оказался мужчина с украинским именем. Видео инцидента, снятого камерой наблюдения, было обнародовано в местных соцсетях, тогда как СМИ опубликовали и фото мужчины (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

На кадрах видно, что протестующие сначала стали разбегаться от грузовика-бензовоза. Однако другие перегородили ей дорогу, поэтому водитель остановился.

Агентство Reuters пишет, что никто из участников беспорядков в результате инцидента не пострадал. Хотя толпа избила водителя автоцистерны, а после его арестовала полиция.

По данным телеканала KSTP, задержанным оказался мужчина по имени Богдан Вечирко. Его взяли под арест без права выхода под залог.

