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1 июня • обновлено в 12:22
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Водитель с украинским именем "въехал" на бензовозе в толпу демонстрантов в США. Фото и видео

2.4т
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В Миннеаполисе (штат Миннесота), где продолжаются протесты против полиции из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, автоцистерна на большой скорости пыталась проехать сквозь толпу демонстрантов, заблокировавших движение.

Водителем оказался мужчина с украинским именем. Видео инцидента, снятого камерой наблюдения, было обнародовано в местных соцсетях, тогда как СМИ опубликовали и фото мужчины (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

На кадрах видно, что протестующие сначала стали разбегаться от грузовика-бензовоза. Однако другие перегородили ей дорогу, поэтому водитель остановился.

В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов

В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов

kstp.com

Агентство Reuters пишет, что никто из участников беспорядков в результате инцидента не пострадал. Хотя толпа избила водителя автоцистерны, а после его арестовала полиция.

В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов

В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов

kstp.com

По данным телеканала KSTP, задержанным оказался мужчина по имени Богдан Вечирко. Его взяли под арест без права выхода под залог.

В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов, водителя избили

В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов, водителя избили

kstp.com

В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов, водителя избили

В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов, водителя избили

kstp.com

В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов, водителя избили

В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов, водителя избили

kstp.com

Арестованный в США Богдан Вечирко

Арестованный в США Богдан Вечирко

kstp.com

В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов

В США бензовоз "въехал" в толпу демонстрантов

kstp.com

Беспорядки в США

Беспорядки в США

kstp.com

Беспорядки в США

Беспорядки в США

kstp.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в США протесты из-за убийства Джорджа Флойда переросли в беспорядки в центре Вашингтона. Парк Лафайет в нескольких кварталах от Белого дома охватили пожары, а полиция применила к митингующим слезоточивый и перечный газ.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США
Теги
задержание полиция протест
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