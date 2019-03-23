Во Франции снова разгорелись протесты "желтых жилетов": пострадала женщина

Во время 19 волны протестов "желтых жилетов" в Париже полиция задержала 31 человека. Это произошло днем 23 марта.

Кроме того, французские правоохранители провели более 2 тысяч проверок граждан и выписали несколько штрафов, сообщает Le Figaro (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также отмечается, что большая акция "желтых жилетов" по согласованному маршруту от площади Данфер-Рошро еще не началась. Группа из нескольких десятков протестующих пока участвует в акции на площади Трокадеро.

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Насильственных инцидентов во время субботних протестов в Париже еще не фиксировали. Протестующие также не пытались прорвать полицейский кордон, чтобы иметь возможность митинговать в районе Триумфальной арки или Елисейских полей.

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Отметим, что демонстрации проводятся и в других городах Франции. В частности, в Ницце, где протесты запретили, несколько сотен человек вышли на улицы. Полиция задержала шесть человек.

Кроме того, по информации Telegram-канала "Карточный домик: Европа", 71-летняя женщина серьезно пострадала во время штурма полицией демонстрации "желтых жилетов" в Ницце. Копы буквально сбили ее с ног.

Женщина, пострадавшая в Ницце Telegram-канал "Карточный домик: Европа"

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Во время массовых протестов "желтых жилетов" в Париже была повреждена Триумфальная арка, которая является символом французской столицы. Протестующие исписали сооружение надписями "Макрона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф" и тому подобными.

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