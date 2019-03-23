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Во Франции снова разгорелись протесты "желтых жилетов": пострадала женщина

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Во время 19 волны протестов "желтых жилетов" в Париже полиция задержала 31 человека. Это произошло днем 23 марта.

Кроме того, французские правоохранители провели более 2 тысяч проверок граждан и выписали несколько штрафов, сообщает Le Figaro (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также отмечается, что большая акция "желтых жилетов" по согласованному маршруту от площади Данфер-Рошро еще не началась. Группа из нескольких десятков протестующих пока участвует в акции на площади Трокадеро.

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Оторванные руки, разбитые головы: в Париже полиция взялась за ''желтые жилеты''
Протесты "желтых жилетов" во Франции

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Насильственных инцидентов во время субботних протестов в Париже еще не фиксировали. Протестующие также не пытались прорвать полицейский кордон, чтобы иметь возможность митинговать в районе Триумфальной арки или Елисейских полей.

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Протесты "желтых жилетов" во Франции

Отметим, что демонстрации проводятся и в других городах Франции. В частности, в Ницце, где протесты запретили, несколько сотен человек вышли на улицы. Полиция задержала шесть человек.

Кроме того, по информации Telegram-канала "Карточный домик: Европа", 71-летняя женщина серьезно пострадала во время штурма полицией демонстрации "желтых жилетов" в Ницце. Копы буквально сбили ее с ног.

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Женщина, пострадавшая в Ницце

Женщина, пострадавшая в Ницце

Telegram-канал "Карточный домик: Европа"

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Во время массовых протестов "желтых жилетов" в Париже была повреждена Триумфальная арка, которая является символом французской столицы. Протестующие исписали сооружение надписями "Макрона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф" и тому подобными.

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Тема
Протесты во Франции
Место
Франция
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