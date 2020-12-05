Внук Назарбаева умер от передозировки кокаином после обещания раскрыть коррупцию – FT

Внук первого президента Казахстана, председателя Совета безопасности Нурсултана Назарбаева Айсултан якобы умер в результате передозировки наркотиками.

Речь идет о кокаине, пишет "Медиазона" со ссылкой на газету Financial Times, которая обнародовала расследование о коррупции среди членов семьи Назарбаева на десятки миллионов долларов.

Издание отмечает, что в распоряжении журналистов оказалась переписка сотрудников Евразийского трубопроводного консорциума (ЕТК) и представителей зятя Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.

Речь идет о 2008-2014 годах и контрактах на строительство газопровода в Китай.

По данным газеты, ЕТК продавал с надбавкой в цене сталь для производства труб заводам в России и Украине, а потом у этих же заводов покупал трубы. Закупочная цена составляла 935 долларов за тонну, а Трубной металлургической компании они обходились по 1,5 тысячи долларов за тонну.

Как отмечает Financial Times, общая прибыль составила 75 млн долларов, из которых Кулибаев мог получать 70% – 53 млн.

Также Айсултан Назарбаев якобы обещал раскрыть изданию подробности и вел переговоры с казахстанским оппозиционером. В беседе с последним он рассказал о коррупционных схемах в нефтегазовой отрасли и назвал имена членов своей семьи и людей из Кремля, вовлеченных в коррупцию.

Financial Times утверждает, что некоторые детали из документов, изученных газетой, совпали с тем, о чем говорил внук Назарбаева.

Еще в феврале Айсултан писал на своей странице в Facebook, что он знает о "масштабной коррупции между правительствами России и Казахстана".

"Есть прокладочная компания и на ней формируется прибыль около 1,5 млрд долларов в год. Деньги оседают в Сингапуре и там они делятся между российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, и, в частности, Алексея Миллера, руководителя российского "Газпрома". Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн дол в год, делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем", – отмечал тогда он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Айсултан Назарбаев умер в ночь на 16 августа в Лондоне. Ему было 29-летний, парень не дожил до 30-ти всего 10 дней.

Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца.