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ВМС России "вторглись" в Средиземное море

2.1тЧитать новость на украинском

Военный вертолет Российской Федерации летал над Средиземным морем. Речь идет об учениях, которые провели там летчики морской авиации Черноморского флота.

В учениях приняли участие экипажи военного вертолета Ка-27ПЛ и сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", сообщает пресс-служба ведомства.

"Летчики морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем корабля отработали задачи по взлетам и посадкам на палубу корабля, а также провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что также была проведена проверка слаженности работы всех систем авиационных комплексов.

Как сообщал OBOZREVATEL, два российских военных самолета вторглись 13 июля в воздушное пространство Южной Кореи четыре раза.

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Николаев Олег
Николаев Олег
Хохла должно смутить название сторожевого корабля "Ярослав Мудрый". Не даром Путин дал приказ этому кораблю выйти в море, это такой троллинг чубатых кастрюленосцев.
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Попова Ольга
Попова Ольга
Николаев Олег, ЭТО СЫНОК "КУЗИ " ПОМНИМ И МИР ПОМНИТ ТАКОГО ЧУДА -ЮДА ДОЛГО НЕ ЗАБУДУТ, А ЛОДОЧКА ЭТО ТА ЧТО КОЗЫ И БАРАНЫ ПОТОПИЛИ , ИЛИ ДРУГАЯ? ЕСЛИ БЫ У ТЕБЯ БЫЛА БЫ ХОТЬ ОДНА ИЗВИЛИНА ,ТЫ БЫ ЗНАЛ, ЧТО ТЕ КОРЫТА ЧТО СТОЯТ В СЕВАСЕ ----БЕЗПОЛЕЗНЫЙ ХЛАМ ДЛЯ МИРА !!!!!!!!!!!!!! ХЛАМ. ИЗ ХЛАМОВ ! ВОШЬ В БАНКЕ ЧЕРНОГО МОРЯ
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"Ну коли ви, рашисти, москалi та сепари почнете вже нас лякатися, га?", - А. Парубий
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