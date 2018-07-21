ВМС России "вторглись" в Средиземное море

Военный вертолет Российской Федерации летал над Средиземным морем. Речь идет об учениях, которые провели там летчики морской авиации Черноморского флота.

В учениях приняли участие экипажи военного вертолета Ка-27ПЛ и сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", сообщает пресс-служба ведомства.

"Летчики морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем корабля отработали задачи по взлетам и посадкам на палубу корабля, а также провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также была проведена проверка слаженности работы всех систем авиационных комплексов.

Как сообщал OBOZREVATEL, два российских военных самолета вторглись 13 июля в воздушное пространство Южной Кореи четыре раза.