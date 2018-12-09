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Вмешательство России в выборы США: ''правая рука'' Путина оказалась под угрозой

2.1тЧитать материал на украинском

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков попал в непростое положение из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно выборов президента США в 2016 году.

Бывший юрист американского президента Дональда Трампа Майкл Коен в январе 2016-го отправил электронное письмо Пескову, задав вопросы о разрешениях на строительство башни Трампа в Москве, пишет The Daily Beast.

Однако Коен заявил, что не получил ответ и не имел никаких последующих контактов с пресс-секретарем или иными российскими чиновниками по этому делу.

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В свою очередь Песков уверял, что он никогда не слышал ни о каком бизнесе Трампа в России, хотя позже подтвердил CNN, что получил такое электронное письмо, но оно осталось без ответа.

"Оказалось, что и Коэн, и Песков лгали — Песков во второй раз. После соглашения о сотрудничестве Коэна со следствием стало известно, что он отправил в службу Пескова два электронных сообщения, датированные 14 и 16 января 2016 года, в которых просил помощи в "Московском проекте", и что 20 января помощница Пескова ответила ему, написав, что пытается связаться с ним и просит его перезвонить ей. Затем у них было 20-минутный телефонный разговор, и помощница Пескова пообещала помощь в продвижении проекта", — сказано в публикации.

"Почему Песков лгал о контактах с Коэном ранее? — задумывается автор публикации. — Возможно ли, что это связано с тем, что имя Пескова упоминается в резонансном, но и неподтвержденном досье Стила как имя человека, ответственного за компрометирующие материалы Кремля на Хиллари Клинтон, собранные российской разведкой?"

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Uznayvse.ru

Как писал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков показал, как проходят рабочие дни Путина. Пользователей сети рассмешило его заявление.

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Темы
Выборы в СШАХолодная война между Западом и Россией
Персона
Дмитрий Песков
Место
США
Тег
Россия
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Кісенко Андрій
Кісенко Андрій
Дурік, зачем уси сбріл? Хуйлу счекочут..
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