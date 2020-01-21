В кулуарах Давоса: Трамп и Грета Тунберг стали главными героями форума

21 января в Давосе открылся юбилейный 50-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который критики называют "большой вечеринкой в швейцарских Альпах".

О топ-темах, которые обсуждали в кулуарах форума в первый день его работы, рассказала генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Украины (НАКО) Елена Трегуб во время прямого включения из Давоса на ObozTV.

По ее словам, наиболее обсуждаемыми "героями" дня стали президент США Дональд Трамп и шведская эко-активистка Грета Тунберг.

"Персонажи, которые привлекают наибольшее внимание масс-медиа, также привлекают наибольшее внимание в кулуарах. Это Дональд Трамп и шведская активистка Грета. Сегодня, как я слышала, чаще всего упоминали Трампа", – отметила она.

Дональд Трамп на форуме в Давосе flickr.com/worldeconomicforum

Трегуб обратила внимание, что экология впервые стала одной из топ-тем Давоса, потеснив даже бедность и вооруженные конфликты. Сейчас все больше людей склоняются к тому, что именно экология и изменения климата являются самой большой проблемой современности.

"Еще раз утвердилось мнение, что проблема глобального потепления, проблема изменения климата, экологии является важной. На Давосе никогда никаких соглашений не подписывали, это просто, как называют его критики, "большая вечеринка в швейцарских Альпах" – для миллиардеров и людей, влияющих на мнения и политику в мир", – рассказала украинская активистка.

Грета Тунберг выступила в Давосе flickr.com/worldeconomicforum

Она напомнила, что глава ВЭФ Клаус Шваб в своей вступительной речи высказал мнение, что частные компании прислушаются к Грете Тунберг.

"И будут принимать во внимание не только свою прибыль, но и общественное благо и природу. Он (Шваб. – Ред.) считает, что уже меняется мнение этих компаний. Ни в каком документе это не зафиксировано, но возможно, это даст вдохновение лидерам таких компаний по-другому вести бизнес", – предположила Трегуб.

На ВЭФ-2020 съехались 3000 влиятельных лидеров из 117 стран мира flickr.com/worldeconomicforum

Форум в Давосе продлится до 24 января flickr.com/worldeconomicforum

Экология стала одной из топ-тем ВЭФ flickr.com/worldeconomicforum

Как писал OBOZREVATEL:

Форум в Давосе (Швейцария) продлится с 21 по 24 января. Участниками ВЭФ-2020 стали 3000 человек из 117 стран мира, причем 53 из них – это лидеры государств, в их числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Среди наиболее влиятельных лидеров, приехавших в Давос: президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, вице-премьер Китая Хань Чжэн, генсек ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Facebook Марк Цукерберг, финансист Джордж Сорос и многие другие – политики, миллиардеры, главы общественных организаций.

О главных темах форума, а также составе и целях украинской делегации – читайте в материале OBOZREVATEL.

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