"Верните Крым": России пригрозили в ООН новыми санкциями из-за Украины

Официальный Вашингтон может прибегнуть к усилению санкционного давления на Москву, если Российская Федерация не прекратит оккупацию Крыма и военную агрессию на Донбассе.

"Соединенные Штаты будут сохранять и усиливать, если это будет необходимым, давление на Москву, чтобы она вывела свои войска и оружие из Украины", - цитирует заявление одного из представителей американской делегации на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам Крыма Укринформ.

Она подчеркнула, что пока Россия не покажет, что готова предпринять конкретные шаги для решения кризиса в Украине, нет даже смысла обсуждать ослабление санкций.

Дипломат также вспомнила недавний инцидент в Великобритании, напомнив заявление постпреда США в ООН Никки Хейли, что Вашингтон считает Россию ответственной за химическую атаку против двух лиц в этой стране с применением боевого нервно-паралитического вещества.

"Вредное, опасное поведение России, направленное на дестабилизацию в Украине, Сирии и где-либо в другом месте, не может быть отделено от этого тревожного инцидента в Великобритании", - отметила представитель американской миссии.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат в полной мере поддерживать суверенитет Украины.

"Санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине", - сказала дипломат.

Новости Украина предложила Совбезу ООН способ ударить по Путину

Представитель США акцентировала, что для России существует только один путь – выполнить международные обязательства, прекратить оккупацию Крыма и агрессию на востоке Украины.

Как сообщал "Обозреватель", 15 марта США расширили санкционный список в отношении России.