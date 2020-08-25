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Верховный суд Беларуси принял решение по жалобе Тихановской на результаты выборов

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Верховный суд принял решение по жалобе Тихановской

Верховный суд принял решение по жалобе Тихановской. Фото 112.ua.

Верховный суд Беларуси не будет возбуждать дело по жалобе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской на решение Центральной избирательной комиссии, которая отказалась признавать недействительными итоги президентских выборов 9 августа.

Кроме нее такие же ответы получили другие экс-кандидаты Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая, сообщает "Интерфакс".

"В возбуждении дела по жалобе Тихановской Светланы Георгиевны на решение Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 14 августа 2020 года (постановление № 133) отказать. Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит", – сказано в решение суда от 24 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК с требованием признать результаты голосования недействительными на выборах президента 9 августа, однако комиссия отклонила ее.

В штабе кандидата не согласны с тем, что, по данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановскую поддержали 10,09% избирателей.

Напомним, что Евросоюз отказался признавать результаты выборов президента Беларуси, назвав их несвободными и несправедливыми.

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