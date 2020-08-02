Вагнеровцы могли готовить оккупацию Беларуси, – генерал Ягун
России нужны были силовые ячейки на территории Беларуси.
Задержанные в Беларуси боевики ЧВК Вагнера могли готовить переворот в случае проигрыша Александра Лукашенко на выборах президента страны.
Как заявил в интервью OBOZREVATEL бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор Виктор Ягун, они сидели в санатории и ждали оглашения результатов выборов.
"Допустим, Лукашенко проигрывает на выборах президента Беларуси. А потом что? Потом начинаются взрывы. Потом, как в нашем Славянске в 2014 году, – захватывается райотдел милиции, поднимается флаг Росии и "Путин, введи войска", – считает он.
По словам Ягуна, тогда новый президент Беларуси решал бы проблему не как объединить страну после Лукашенко, а как бороться с российской гибридной оккупацией.
"России нужны были силовые ячейки на территории Беларуси. Если по аналогии с Украиной, такие силовые ячейки были задействованы у нас уже после Майдана. А в Беларуси их бы задействовали после выборов", – подчеркнул генерал.
Он добавил, что в случае, если бы Лукашенко, которого Россия еще более-менее может контролировать, отошел в сторону, то появилась бы новая сила, которую РФ контролировать не может.
"Именно поэтому они задействовали такой силовой механизм дестабилизации", – заключил Ягун.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской ПВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных "вагнеровцев" – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Президент Беларуси Александр Лукашенко из-за этого созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.
Координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников заявил, что задержание наемников российской частной военной компании может быть постановкой, организованной вместе с Москвой.
А украинский журналист Виталий Портников считает, что прибытие в Беларусь наемников ЧВК Вагнера может быть частью плана президента России Владимира Путина по полному подчинению себе соседнего государства.