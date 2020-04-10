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10 апреля • обновлено в 18:02
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В Южной Корее зафиксировали повторную вспышку коронавируса: заразилась почти сотня людей

2.1т
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В Южной Корее зафиксировали вспышку повторного заболевания коронавирусом СOVID-19.

Об этом сообщает издание Yonhap. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи, речь идет о 91 человеке.

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"Более 90 человек, которые полностью излечились от коронавируса, снова получили положительный результат теста на COVID-19", – говорится в сообщении.

В Южной Корее зафиксировали повторную вспышку коронавируса

В Южной Корее зафиксировали повторную вспышку коронавируса

По мнению экспертов, вероятно, речь идет не о повторном инфицировании, а о реактивировании коронавируса. Ведь он может оставаться латентным в определенных клетках и повторно "атаковать" органы дыхания человека.

Напомним, ранее в Таиланде 38-летняя женщина из провинции Чаяпхум во второй раз заразилась новым коронавирусом после выздоровления.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам украинского инфекционистка Аллы Мироненко, тот факт, что лаборатории в Украине не перегружены тестированием на коронавирус, является хорошим знаком, ведь это свидетельствует о незначительном росте инфицированных.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Южная Корея
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