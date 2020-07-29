МоваЯзык

Топ-темы:

В ВОЗ обвинили молодежь во вспышке COVID-19 в Европе

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
1,7 т.
В Европе все чаще обнаруживают коронавирус у молодежи

В Европе все чаще обнаруживают коронавирус у молодежи.

Рост количества инфицированных COVID-19 среди молодежи может быть причиной недавних всплесков заболеваемости в Европе.

Об этом в эфире BBC Radio 4 заявил европейский региональный директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Он призвал молодежь быть более ответственной.

По мнению представителя ВОЗ, властям стран и руководству ЕС нужно лучше коммуницировать с молодыми людьми.

"Мы получаем сообщения от нескольких органов здравоохранения о более высокой доле новых случаев инфицирования у молодых людей. Мне кажется, это достаточно ясный сигнал, что пора подумать, как лучше вовлечь молодежь”, – заявил Клюге.

Также он уточнил, что как отец двух дочерей, понимает - молодые люди "не хотят пропустить лето".

"Они несут ответственность перед собой, своими родителями, бабушками и дедушками и своими общинами, и теперь мы знаем, как правильно вести себя здоровым образом, поэтому давайте воспользуемся этими знаниями", – резюмировал региональный директор ВОЗ.

Как писал OBOZREVATEL, европейские страны ведут активную подготовку ко второй волне коронавируса на фоне роста новых случаев заболевания. Рассматривается возможность возвращения некоторых ограничений.

КоронавирусВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Поделиться в Facebook
  2. Мир