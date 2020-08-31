В ВОЗ назвали условия открытия стран после карантина

Страны, которые намерены возобновить функционирование экономики и активизировать деятельность в различных сферах, должны соблюдать ряд рекомендаций относительно безопасности.

Об этом заявил на брифинге 31 сентября глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус. Он подчеркнул, что ВОЗ поддерживает усилия по восстановлению экономики и общественной жизни.

"Мы хотим видеть, что дети возвращаются в школы, а люди – на рабочие места. Но мы хотим, чтобы это было сделано безопасно", – сказал Гебреисус .

Он назвал четыре фактора, на которых странам важно сосредоточится, чтобы взять под контроль распространение COVID-19.

В первую очередь, необходимо предотвратить расширение масштабов публичных мероприятий.

Кроме того, для уменьшения количества летальных исходов от коронавируса нужно проводить меры для защиты людей из группы риска – пожилых людей, медиков, которые борются с инфекцией, и людей с хроническими заболеваниями.

Также Гебреисус напомнил о необходимости соблюдения социального дистанцирования, правил гигиены и ношения масок.

По мнению главы ВОЗ, правительства должны разработать план по тестированию, выявления, изоляции и лечения больных. Также они должны обеспечить отслеживания контактов заразившихся с последующим карантином.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения не видят необходимости введения европейскими странами повторного жесткого карантина в связи с ростом случаев инфицирования COVID-19.

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