В ВОЗ назвали новую ожидаемую дату запуска вакцины от COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения надеются, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной уже в середине 2021 года.

Такое мнение, в частности, выразила ученая ВОЗ Сумия Сваминатан, подчеркнув, что повод для надежд уже дает Великобритания. Хотя в правительстве этой страны, которая уже сделала заказ на несуществующую еще вакцину, не столь оптимистичны, сообщает DW.

"В настоящее время более 20 потенциальных вакцин находятся на стадии клинических испытаний. Мы надеемся, что несколько из них будут эффективными. Исходя из того, что шансы на эффективность каждой вакцины колеблются на уровне 10 процентов, это означает, что две-три или даже больше могут быть действенными", – подчеркнула эксперт.

Сваминатан также привела несколько фактов о состоянии иммунитета пациентов, которые уже выздоровели от коронавируса. По ее словам, то, что со временем антитела после выздоровления исчезают, явно не обнадеживает. Однако это еще не значит, что иммунитет исчезает, ведь науке известно о различных путях, которыми организм защищается от инфекций.

Великобритания зарезервировала 90 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса

Отмечается, что Великобритания, которая наиболее в Европе пострадала от пандемии, уже зарезервировала для себя 90 миллионов доз потенциальной вакцины. Препарат может быть от одного из трех производителей: немецкого Biontech, что в Майнце, американского концерна Pfizer и франко-австрийского концерна Valneva, который имеет филиал в Шотландии. Хотя ранее правительство в Лондоне уже зарезервировало для себя и 100 миллионов доз потенциальной вакцины, которую сейчас совместно разрабатывают университет в Оксфорде и компания AstraZeneca.

Правда, такие надежды своих коллег и ВОЗ совсем не разделяет советник британского правительства Кейт Бингем. Она предостерегла от чрезмерного оптимизма.

"Правда в том, что вакцина может никогда не появиться. И даже в случае появления может не защищать от заражения, а только облегчать сопутствующие болезни симптомы", – констатировала Бингем.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что пандемия коронавируса усиливается все больше. В связи с этим организация созвала чрезвычайный комитет для оценки ситуации в мире.