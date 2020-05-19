В Венеции на площади установили огромный мраморный пенис в маске. Фото акции

В Венеции на площади Сан-Марко неизвестный художник установил 200-килограммовый мраморный пенис в медицинской маске.

Как сообщает Il Riformista, скульптуру обнаружили рано утром на площади прямо перед Дворцом Дожей. Некоторое время она была открыта всем прохожим, но после пришли полицейские и попытались её унести. У них это не получилось из-за веса скульптуры, так что они накрыли её тканью.

Художник, пожелавший оставаться анонимным, рассказал изданию, что скульптура является символом жизни.

"Пенис является символом жизни. Венеция жива и должна жить. Это призыв быть крепким, не сдаваться и вставать", – поделился он.

Рассказывая о маске на скульптуре, художник отмечает, что так он показал страх человеческого контакта, который возник из-за карантина. Кроме того, на скульптуре есть несколько надписей: "Вторая фаза", "COVID-19", "проституция" и так далее. Этим автор выразил надежду на то, что туристическая эксплуатация города не продолжится после окончания карантина.

В Венеции на площади установили огромный мраморный пенис в маске Инстаграм @venezia_non_e_disneyland

В Венеции на площади установили огромный мраморный пенис в маске Инстаграм @venezia_non_e_disneyland

В Венеции на площади установили огромный мраморный пенис в маске Il Riformista

Есть у скульптуры и второй смысл: вызов бюрократической системе местных властей. По словам художника, раз ему удалось привезти скульптуру на площадь, то и полиция могла бы так же просто её убрать.

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