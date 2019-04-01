В Венесуэле открыли стрельбу по противникам Мадуро: фото и видео

В воскресенье, 31 марта, вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим в столице Венесуэлы Каракасе.
По данным El Nacional, нападающими могли быть члены "колективос" — группировок, поддерживающих власти страны.
По данным источников газеты, в результате стрельбы два активиста получили огнестрельные ранения и попали в больницу (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
twitter.com/NanoNewsVE
Уточняется, что акция протеста по поводу отключения электроэнергии проходила в районе Либертадор в Каракасе. Участники митинга заблокировали движение транспортных средств по улицам.
На фотографиях, снятых на месте инцидента, можно увидеть людей с оружием в руках. На видеозаписи слышны выстрелы.
twitter.com/NanoNewsVE
twitter.com/NanoNewsVE
twitter.com/NanoNewsVE
Отметим, за последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз. Наиболее масштабный сбой произошел в ночь на 8 марта, без света остался 21 из 23 штатов страны.
25 марта произошло новое масштабное отключение электроэнергии в нескольких штатах.
#AHORA Colectivos armados están amedrentando al pueblo que protesta por falta de agua y luz en la Avenida Fuerzas Armadas de #Caracas #31Mar— Luis Somaza (@LuisSomaza) 31 березня 2019 р.
¡Fuerza!
video: @luisgonzaloprz pic.twitter.com/rULRBMlOmL
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 января Венесуэлу охватили масштабные протесты. Тысячи людей вышли против президента Николаса Мадуро.
На улицах Каракаса начались столкновения между протестующими и силовиками. Военные использовали слезоточивый газ и стреляли по людям.
Лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро. Президент США поддержал его и признал новым главой государства.
31 января Европарламент принял резолюцию, в которой признал и. о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным временным главой страны.
2 февраля Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы.
23 февраля стало известно, что вооруженные силы Венесуэлы получили приказ развернуть войска на границе с Колумбией.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!