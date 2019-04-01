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В Венесуэле открыли стрельбу по противникам Мадуро: фото и видео

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В воскресенье, 31 марта, вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим в столице Венесуэлы Каракасе.

По данным El Nacional, нападающими могли быть члены "колективос" — группировок, поддерживающих власти страны.

По данным источников газеты, в результате стрельбы два активиста получили огнестрельные ранения и попали в больницу (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

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В Венесуэле открыли стрельбу по противникам Мадуро: фото и видео

twitter.com/NanoNewsVE

Уточняется, что акция протеста по поводу отключения электроэнергии проходила в районе Либертадор в Каракасе. Участники митинга заблокировали движение транспортных средств по улицам.

На фотографиях, снятых на месте инцидента, можно увидеть людей с оружием в руках. На видеозаписи слышны выстрелы.

В Венесуэле открыли стрельбу по противникам Мадуро: фото и видео

twitter.com/NanoNewsVE

В Венесуэле открыли стрельбу по противникам Мадуро: фото и видео

twitter.com/NanoNewsVE

В Венесуэле открыли стрельбу по противникам Мадуро: фото и видео

twitter.com/NanoNewsVE

Отметим, за последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз. Наиболее масштабный сбой произошел в ночь на 8 марта, без света остался 21 из 23 штатов страны.

25 марта произошло новое масштабное отключение электроэнергии в нескольких штатах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
ВенесуэлаКаракас
Теги
фотографиивидеопротестстрельба
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