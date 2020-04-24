Выздоровел последний тяжелый пациент: Ухань заявил о победе над COVID-19

В городе Ухань (Китай), который был эпицентром распространения коронавируса, выздоровел последний тяжелобольной пациент с COVID-19.
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Такие данные предоставило Министерство здравоохранения КНР, передает Xinhuanet в пятницу, 24 апреля.
"Количество пациентов с тяжелой формой COVID-19 в городе Ухань, бывшем эпицентре эпидемии этой болезни, свелось к нулю. Последний тяжелобольный пациент из провинции Хубэй был выписан из уханского госпиталя в эту пятницу", – говорится в сообщении.
Китай заявил о победе над COVID-19
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По данным worldometers.info на 24 апреля, за сутки в Китае официально подтвердили 6 новых случаев COVID-19 (всего с начала эпидемии власти заявляют о 82 804).
Как писал OBOZREVATEL, в Китае на обезьянах успешно протестировали новую вакцину от коронавируса COVID-19 и уже приступили к испытаниям препарата на людях.
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