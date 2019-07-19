В США задумали мощный удар по Путину из-за Украины: что известно

Депутаты Конгресса США от демократической и республиканской партий, члены Конгрессового Украинского кокуса, внесли на рассмотрение Палаты представителей проект закона, который предусматривает введение санкций против России за захват украинских моряков и судов.

Соавторами законопроекта выступили Марси Каптур, Майкл Куигли от демократической партии, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик, сообщает "Укринформ".

"Этот законопроект – мощный месседж украинским морякам и их семьям о том, что Соединенные Штаты не забывают об их героической борьбе в защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию – немедленно освободить украинских моряков”, – отмечается в заявлении.

Санкции против России ТАСС

Так, предлагается ввести санкции в отношении влиятельных российских чиновников, пока не будут освобождены все 24 моряка и три захваченные судна.

Конгрессмены призвали мир “не стоять в стороне, когда Россия расширяет свою агрессию в Европе и во всем мире”.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Германии заявили, что разумный следующий шаг в отношениях России и Евросоюза — снятие антироссийских санкций.

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