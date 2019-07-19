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В США задумали мощный удар по Путину из-за Украины: что известно

3.1т Читать материал на украинском

Депутаты Конгресса США от демократической и республиканской партий, члены Конгрессового Украинского кокуса, внесли на рассмотрение Палаты представителей проект закона, который предусматривает введение санкций против России за захват украинских моряков и судов.

Соавторами законопроекта выступили Марси Каптур, Майкл Куигли от демократической партии, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик, сообщает "Укринформ".

"Этот законопроект – мощный месседж украинским морякам и их семьям о том, что Соединенные Штаты не забывают об их героической борьбе в защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию – немедленно освободить украинских моряков”, – отмечается в заявлении.

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Санкции против России

Санкции против России

ТАСС

Так, предлагается ввести санкции в отношении влиятельных российских чиновников, пока не будут освобождены все 24 моряка и три захваченные судна.

Конгрессмены призвали мир “не стоять в стороне, когда Россия расширяет свою агрессию в Европе и во всем мире”.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Германии заявили, что разумный следующий шаг в отношениях России и Евросоюза — снятие антироссийских санкций.

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Место
США
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Возбудились орки путенские,распетушились- раскукарекалась...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"когда Россия расширяет свою агрессию в Европе и во всем мире” Ну да, это только Штатам дозволено...
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Александрович Алексей, браво ! Значит признаёте свою агрессию ? Это никому не позволено, но есть страны с непомерными амбициями и я рад, что в России есть умные люди.
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
И что у вас всё такое мощное,мощное
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