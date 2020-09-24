В США опровергли хваленный миф Минобороны РФ о 'рекордном полете'

В США опровергли заявление Минобороны РФ, якобы российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 установили новый мировой рекорд по длительности полета.

Об этом говорится на Twitter-странице Стратегического командования Вооруженных сил США. Американские военные привели действующие рекорды по длительности беспосадочных миссий американских самолетов.

Тяжелые стратегические бомбардировщики установили такие рекорды: B-1 Lancer (30 часов, 2014 год), B-2 Spirit (44 часа, 2001), B-52 Stratofortress (45 часов, 1957).

Отметим, что 19 сентября командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что "новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации". С его слова, российские летчики пролетели более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Юрий Бутусов рассказал, что сбитый в РФ во время учебного воздушного боя истребитель Су-30 стал позором российской авиации, который войдет мировую историю.